Informations pratiques

Le Plessis-Belleville

Boucle de l’Oise junior

Le Plessis-Belleville Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Nous avons le plaisir de vous informer de la tenue de la 10è édition des Boucles de l’Oise Juniors Trophée Arnaud COYOT, épreuve cycliste internationale inscrite au calendrier UCI MJ 2.1, qui se déroulera dans notre département les 22 et 23 août 2026

Cette course, réservée à la catégorie juniors (17 / 18 ans ) juniors, a été créée en 2017 pour rendre hommage à Arnaud COYOT, cycliste professionnel originaire de ONS-EN-BRAY, tragiquement disparu en 2013 à l’âge de 33 ans.

À ce moment-là, Arnaud venait tout juste de mettre un terme à sa carrière professionnelle, avec le souhait fort de s’engager dans la formation des jeunes.

La boucle partira du Plessis-Belleville et traversera Montagny-Sainte-Félicité, Baron, Ducy, Fresnoy-le-Luat, Rosière, Versigny, Nanteuil-le-Haudouin, Montagny-Sainte-Félicité, Silly-le-Long et reviendra au Plessis-Belleville.

Nous avons le plaisir de vous informer de la tenue de la 10è édition des Boucles de l’Oise Juniors Trophée Arnaud COYOT, épreuve cycliste internationale inscrite au calendrier UCI MJ 2.1, qui se déroulera dans notre département les 22 et 23 août 2026

Cette course, réservée à la catégorie juniors (17 / 18 ans ) juniors, a été créée en 2017 pour rendre hommage à Arnaud COYOT, cycliste professionnel originaire de ONS-EN-BRAY, tragiquement disparu en 2013 à l’âge de 33 ans.

À ce moment-là, Arnaud venait tout juste de mettre un terme à sa carrière professionnelle, avec le souhait fort de s’engager dans la formation des jeunes.

La boucle partira du Plessis-Belleville et traversera Montagny-Sainte-Félicité, Baron, Ducy, Fresnoy-le-Luat, Rosière, Versigny, Nanteuil-le-Haudouin, Montagny-Sainte-Félicité, Silly-le-Long et reviendra au Plessis-Belleville. .

Le Plessis-Belleville 60330 Oise Hauts-de-France

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English :

We are pleased to announce the 10th edition of the Boucles de l’Oise Juniors ? Arnaud COYOT Trophy, an international cycling race listed on the UCI MJ 2.1 calendar, which will take place in our department on August 22 and 23, 2026

This race, reserved for the junior category (ages 17–18), was created in 2017 to honor Arnaud COYOT, a professional cyclist from ONS-EN-BRAY who tragically passed away in 2013 at the age of 33.

At that time, Arnaud had just ended his professional career, with a strong desire to get involved in training young people.

The loop will start in Plessis-Belleville and pass through Montagny-Sainte-Félicité, Baron, Ducy, Fresnoy-le-Luat, Rosière, Versigny, Nanteuil-le-Haudouin, Montagny-Sainte-Félicité, Silly-le-Long, and will return to Le Plessis-Belleville.

L’événement Boucle de l’Oise junior Le Plessis-Belleville a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Pays de Valois