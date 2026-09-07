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Boucle du Patrimoine, Commune de Montmirail, Courbetaux

samedi 19 septembre 2026 · Commune de Montmirail · Courbetaux

Boucle du Patrimoine, Commune de Montmirail, Courbetaux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Commune de Montmirail
Adresse
Avenue de la Rochefoucauld 51210 Montmirail
Ville
51210 Courbetaux
Département
Marne

Boucle du Patrimoine Samedi 19 septembre, 08h30 Commune de Montmirail Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

A pied ou à vélo , visite de différents sites de notre commune.

Commune de Montmirail Avenue de la Rochefoucauld 51210 Montmirail Courbetaux 51210 Marne Grand Est 03 26 81 11 46 https://montmirail.fr/ https://montmirail.fr/ parking
A pied ou à vélo, visite de différents sites de notre commune

©romain girardin