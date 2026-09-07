AGENDA · Courbetaux
Boucle du Patrimoine, Commune de Montmirail, Courbetaux
samedi 19 septembre 2026 · Commune de Montmirail · Courbetaux
Informations pratiques
Boucle du Patrimoine Samedi 19 septembre, 08h30 Commune de Montmirail Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
A pied ou à vélo , visite de différents sites de notre commune.
Commune de Montmirail Avenue de la Rochefoucauld 51210 Montmirail Courbetaux 51210 Marne Grand Est 03 26 81 11 46 https://montmirail.fr/ https://montmirail.fr/ parking
A pied ou à vélo, visite de différents sites de notre commune
©romain girardin