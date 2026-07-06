Boucle rose 2026 à Dolus Dolus-d’Oléron
vendredi 16 octobre 2026 · Dolus-d'Oléron
Informations pratiques
Dolus-d’Oléron
Boucle rose 2026 à Dolus
Place Simone Veil Dolus-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Courses sur inscriptions
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-16
Pour la 8ème année, dans le cadre du Contrat Local de Santé, la communauté de communes de l’île d’Oléron accompagne une commune oléronaise pour organiser la Boucle Rose , un rendez-vous solidaire annuel pour lutter contre le cancer du sein.
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Place Simone Veil Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 24 68 accueil@cdc-oleron.fr
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English : Pink Loop 2026 in Dolus
For the 8th year, as part of the Local Health Contract, the Éle d’Oléron Community of Municipalities is partnering with a municipality on the island of Oléron to organize the “Boucle Rose,” an annual charity event to fight breast cancer.
L’événement Boucle rose 2026 à Dolus Dolus-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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