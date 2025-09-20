Bouffon is not dead Saint-Amand-Montrond
Bouffon is not dead
3 rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond Cher
Cabaret de clown bouffon
Pour adultes consentants
Durée 1h45
Peut-on rire de tout avec n’importe qui ? Peut-on rire de qui avec n’importe quoi ? Peut-on rire de soi avec toi ? Peut-on rire de toi avec moi ? Peut-on rire de quoi ? Le Théâtre du Caniveau réunit douze clowns pour explorer la censure, les tabous, la morale, la norme. Des personnages monstrueux d’humanité qui se moquent de tout pour comprendre le rien. Et l’humour, le rire qui nous percute, nous bouleverse, nous interroge, nous dérange et nous relie. 14 .
English :
Jester clown cabaret
For consenting adults
Running time 1h45
German :
Kabarett eines närrischen Clowns
Für einwilligende Erwachsene
Dauer 1h45
Italiano :
Cabaret di clown giullari
Per adulti consenzienti
Durata: 1 ora e 45 minuti
Espanol :
Payaso bufón cabaret
Para adultos
Duración: 1 hora 45 minutos
