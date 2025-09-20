Bouffon is not dead Saint-Amand-Montrond

3 rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : 14 – 14 – EUR

Début : Samedi 2026-03-07

Cabaret de clown bouffon

Pour adultes consentants

Durée 1h45

Peut-on rire de tout avec n’importe qui ? Peut-on rire de qui avec n’importe quoi ? Peut-on rire de soi avec toi ? Peut-on rire de toi avec moi ? Peut-on rire de quoi ? Le Théâtre du Caniveau réunit douze clowns pour explorer la censure, les tabous, la morale, la norme. Des personnages monstrueux d’humanité qui se moquent de tout pour comprendre le rien. Et l’humour, le rire qui nous percute, nous bouleverse, nous interroge, nous dérange et nous relie. 14 .

3 rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire

English :

Jester clown cabaret

For consenting adults

Running time 1h45

German :

Kabarett eines närrischen Clowns

Für einwilligende Erwachsene

Dauer 1h45

Italiano :

Cabaret di clown giullari

Per adulti consenzienti

Durata: 1 ora e 45 minuti

Espanol :

Payaso bufón cabaret

Para adultos

Duración: 1 hora 45 minutos

