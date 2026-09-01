Bouge ta santé Journée découverte sportive Écrouves

Informations pratiques

Écrouves

Bouge ta santé Journée découverte sportive

Espace du Génie Écrouves Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-12 17:30:00

Date(s) :

2026-09-12

À l’occasion de Septembre Bouge , première édition du mois national de l’activité physique, la Maison sport-santé Terres Touloises, aux côtés de ses partenaires, vous donne rendez-vous pour une journée découverte placée sous le signe du sport, de la santé et du plaisir de bouger.

Venez découvrir tout au long de la journée différentes activités sportives, en profitant des conseils des professionnels présents.

Sans inscription tout au long de la journée

– nage avec palmes

– biathlon

– water-polo

– Hockey subaquatique

– natation

– aviron

– canoë kayak

– les gestes qui sauvent

Sur inscription auprès de l’accueil du centre aquatique Ovive

– baptême de plongée (toutes les 30 minutes)

– aqua trampoline (de 12h à 12h40)

– nordic yoga (10h à 10h45)

– rando circuit (de 14h à 14h45 et de 15h15 à 16h)

Gratuit les moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulteTout public

0 .

Espace du Génie Écrouves 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 43 23 76

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C0 As part of “Septembre Bouge,” the first edition of National Physical Activity Month, the Maison sport-santé Terres Touloises, together with its partners, invites you to a discovery day dedicated to sports, health, and the joy of being active.

Come discover a variety of sports activities throughout the day and take advantage of advice from the professionals on hand.

No registration required—open all day:

– swimming with fins

– biathlon

– water polo

– underwater hockey

– swimming

– rowing

– canoeing and kayaking

– first aid

Registration required at the reception desk of the Ovive Aquatic Center:

– introductory diving session (every 30 minutes)

– Aqua trampoline (from 12:00 PM to 12:40 PM)

– Nordic yoga (10:00 AM to 10:45 AM)

– circuit walk (from 2:00 PM to 2:45 PM and from 3:15 PM to 4:00 PM)

Free—children under 10 must be accompanied by an adult

L’événement Bouge ta santé Journée découverte sportive Écrouves a été mis à jour le 2026-09-02 par MAISON DU TOURISME TERRES TOULOISES