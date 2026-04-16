Bouge ton Bourg La Fouillade
Bouge ton Bourg La Fouillade samedi 18 avril 2026.
La Fouillade
Bouge ton Bourg
La Fouillade Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-18
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-18
Journée festive !
14h 17h Espace Gustave Etienne
Animations sportives ludiques, équipes mixtes dès 11 ans, minimum 5 personnes Foot en marchant, blind test, défis fous !
Rando patrimoine.
Espace jeux de société intergénérationnel
Inscription au 06 11 11 54 41
19h-01h Gymnase
Concert les 2 Enchanteurs
Restauration sur place pizza du Rouergue truck de bouffe .
La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie +33 6 11 11 54 41
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English :
A festive day!
L’événement Bouge ton Bourg La Fouillade a été mis à jour le 2026-04-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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