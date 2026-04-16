La Fouillade

Bouge ton Bourg

La Fouillade Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18

Journée festive !

14h 17h Espace Gustave Etienne

Animations sportives ludiques, équipes mixtes dès 11 ans, minimum 5 personnes Foot en marchant, blind test, défis fous !

Rando patrimoine.

Espace jeux de société intergénérationnel

Inscription au 06 11 11 54 41

19h-01h Gymnase

Concert les 2 Enchanteurs

Restauration sur place pizza du Rouergue truck de bouffe .

La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie +33 6 11 11 54 41

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English :

A festive day!

L’événement Bouge ton Bourg La Fouillade a été mis à jour le 2026-04-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)