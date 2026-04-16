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Bouge ton Bourg La Fouillade

Bouge ton Bourg La Fouillade

Bouge ton Bourg La Fouillade samedi 18 avril 2026.

Ville : 12270 La Fouillade

Département : Aveyron

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Tarif : Gratuit

La Fouillade

Bouge ton Bourg

La Fouillade Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-18
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-18

Journée festive !
14h 17h Espace Gustave Etienne
Animations sportives ludiques, équipes mixtes dès 11 ans, minimum 5 personnes Foot en marchant, blind test, défis fous !
Rando patrimoine.
Espace jeux de société intergénérationnel
Inscription au 06 11 11 54 41

19h-01h Gymnase
Concert les 2 Enchanteurs
Restauration sur place pizza du Rouergue truck de bouffe   .

La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie +33 6 11 11 54 41 

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English :

A festive day!

L’événement Bouge ton Bourg La Fouillade a été mis à jour le 2026-04-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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