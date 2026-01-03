Festival des Livres de La Fouillade

La Fouillade Aveyron

2026-07-25

2026-07-25

2026-07-25

Sans conteste le plus important de l’Aveyron, le Festival des Livres de La Fouillade fêtera sa 28ème édition avec la participation d’auteurs régionaux, de bédéistes, de mangakas, d’auteurs jeunesse et occitans, de romanciers, de conteurs, etc.

Au total ce sont 65 auteurs qui participeront à cette nouvelle édition de culture bien ancrée dans le paysage estival de notre département !



L’entrée est gratuite ainsi que les animations prévues pour les plus jeunes. .

La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie

Unquestionably the most important in Aveyron, the Festival des Livres de La Fouillade celebrates its 28th edition with the participation of regional authors, cartoonists, mangakas, children’s and Occitan authors, novelists, storytellers and more.

