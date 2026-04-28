La Fouillade

Concert avec @Porter & Stout

Le Bousquet La Fouillade Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Permanence de la Boissonneuse.

Porter and Stout c’est le nom de deux bières brunes, fortes et enivrantes. C’est la musique des pubs irlandais en hiver quand les corps sont fumants et la bière fraiche. C’est du banjo, des chants, des guitares et des percussions. Ce sont les chansons ancestrales d’Irish Pubs, des covers de groupes de rock celtique et des airs traditionnels joués avec BEAUCOUP d’énergie. .

Le Bousquet La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie laboissonneuse@gmail.com

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English :

Permanence de la Boissonneuse.

L’événement Concert avec @Porter & Stout La Fouillade a été mis à jour le 2026-04-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)