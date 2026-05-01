La Fouillade

Spectacle L’homme qui plantait des arbres

Le Bousquet La Fouillade Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Tarif réduit (13 18 ans)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

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Le spectacle

À 16 h 30

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Alors qu’il arpente une région désolée, balayée par le vent et abandonnée des hommes, le narrateur fait hasardeusement la rencontre d’Elzéard Bouffier, un vieillard solitaire qui remplit son quotidien d’une action simple et généreuse planter des arbres.

Etant amené dans sa vie à participer à des entreprises bien plus importantes telles que les guerres de 14-18 et de 39-45, le narrateur revient régulièrement voir le berger qui, lui, continue imperturbablement sa tâche. Au fil de ses séjours, il observe comment le travail imperceptible, paisible et régulier d’un seul homme, peut permettre la renaissance de toute une région. L’homme qui plantait des arbres nous parle de ces petits gestes qui changent tout ; de ces hommes colibris qui, dans la mesure de leurs moyens, minimalement mais indéniablement, participent au bon fonctionnement du Tout Monde.

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Mise en scène Baptiste Relat

Jeu Baptiste Jamonneau

Jeu et musique Manolo

Graphisme Amélie Bérody

Production Cie Waaldé 5 .

Le Bousquet La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie laboissonneuse@gmail.com

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L’événement Spectacle L’homme qui plantait des arbres La Fouillade a été mis à jour le 2026-04-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)