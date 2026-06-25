Mammobile dépistage du cancer du sein La Fouillade
jeudi 23 juillet 2026 · La Fouillade
Informations pratiques
La Fouillade
Mammobile dépistage du cancer du sein
7 route d’Occitanie La Fouillade Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Pour toutes les femmes de 50 à 74 ans n’ayant pas réalisé de mammographie depuis au moins 2 ans. Et c’est sans ordonnance.
Pour prendre rendez-vous
tapez Mammobile Nord Occitanie sur Doctolib
appelez le 05 32 74 14 43
Créneaux également disponibles sans rendez-vous. .
7 route d’Occitanie La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie +33 5 32 74 14 43
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English :
For all women ages 50 %E0 74 who have not had a mammogram in at least 2 years. And no prescription is required.
L’événement Mammobile dépistage du cancer du sein La Fouillade a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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