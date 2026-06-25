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Mammobile dépistage du cancer du sein La Fouillade

jeudi 23 juillet 2026 · La Fouillade

Mammobile dépistage du cancer du sein La Fouillade

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Adresse
7 route d'Occitanie
Ville
12270 La Fouillade
Département
Aveyron
Tarif

La Fouillade

Mammobile dépistage du cancer du sein

7 route d’Occitanie La Fouillade Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-23
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Pour toutes les femmes de 50 à 74 ans n’ayant pas réalisé de mammographie depuis au moins 2 ans. Et c’est sans ordonnance.
Pour prendre rendez-vous
tapez Mammobile Nord Occitanie sur Doctolib
appelez le 05 32 74 14 43

Créneaux également disponibles sans rendez-vous.   .

7 route d’Occitanie La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie +33 5 32 74 14 43 

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English :

For all women ages 50 %E0 74 who have not had a mammogram in at least 2 years. And no prescription is required.

L’événement Mammobile dépistage du cancer du sein La Fouillade a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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