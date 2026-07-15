Informations pratiques

La Fouillade

Biblis en Folie Comme tout le monde

7 route d’Occitanie La Fouillade Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Spectacle jeune public de la Cie Groupe maritime de théâtre programmé dans le cadre de Biblis en folie 2026

Théâtre, manipulation papier et objets

Spectacle Comme tout le monde

D’ après l’album jeunesse Comme tout le monde de Charlotte Erlih et Marjolaine Leray

(Éd. Talents Hauts)

Théâtre, manipulation papier et objets

Une petite roulotte rouge sillonne le vaste monde.

Quelle aventure ! Même pas peur… Et puis, un jour, fatiguée, elle s’arrête à l’entrée d’un joli village pourquoi ne pas s’y reposer ? Mais dès son arrivée, rien ne va plus et les critiques font rage ! Trop rouge, trop ronde, trop ceci, pas assez cela. La petite roulotte voudrait bien rester et être comme tout le monde mais ce n’est pas si facile !

Un magnifique spectacle qui invite à la tolérance à l’affirmation de soi.

Jeune public dès 3 ans

Durée : 35 min

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7 route d’Occitanie La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie +33 7 84 64 58 45 justine.mailhe@ouestaveyron.fr

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English :

A children’s show by the Groupe Maritime de Théâtre company, scheduled as part of Biblis en folie 2026

Theater, paper manipulation, and object manipulation

L’événement Biblis en Folie Comme tout le monde La Fouillade a été mis à jour le 2026-07-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)