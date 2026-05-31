Biblis en Folie Atelier Silhouette en fil de fer La Fouillade
samedi 3 octobre 2026 · La Fouillade
Informations pratiques
La Fouillade
Biblis en Folie Atelier Silhouette en fil de fer
7 route d’Occitanie La Fouillade Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Un atelier créatif pour les petites comme les grandes mains où simplicité et poésie se marient autour du fil de fer kraft.
Animé par Eco Débrouille
Tout public, dès 8 ans
Durée : 2h
Sur inscription au 05 65 29 75 02 .
7 route d’Occitanie La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 75 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A creative workshop for hands big and small, where simplicity and poetry come together through the use of kraft wire.
L’événement Biblis en Folie Atelier Silhouette en fil de fer La Fouillade a été mis à jour le 2026-07-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à La Fouillade (Aveyron)
- Mammobile dépistage du cancer du sein La Fouillade 23 juillet 2026
- Festival des Livres de La Fouillade La Fouillade 25 juillet 2026
- Concert La Fouillade Le don de l’eau La Fouillade 26 juillet 2026
- Spectacle L’homme qui plantait des arbres La Fouillade 1 août 2026
- Biblis en Folie Comme tout le monde La Fouillade 3 octobre 2026