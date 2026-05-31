Informations pratiques

La Fouillade

Biblis en Folie Atelier Silhouette en fil de fer

7 route d’Occitanie La Fouillade Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Un atelier créatif pour les petites comme les grandes mains où simplicité et poésie se marient autour du fil de fer kraft.

Animé par Eco Débrouille

Tout public, dès 8 ans

Durée : 2h

Sur inscription au 05 65 29 75 02 .

7 route d’Occitanie La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 75 02

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English :

A creative workshop for hands big and small, where simplicity and poetry come together through the use of kraft wire.

L’événement Biblis en Folie Atelier Silhouette en fil de fer La Fouillade a été mis à jour le 2026-07-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)