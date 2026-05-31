Biblis en Folie Ma médiathèque enchantant La Fouillade
dimanche 4 octobre 2026 · La Fouillade
Informations pratiques
La Fouillade
Biblis en Folie Ma médiathèque enchantant
7 route d’Occitanie La Fouillade Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Spectacle/atelier Ma médiathèque enchantant animé par Flore Sicre
Programmé dans le cadre de Biblis en folie 2026
Spectacle/atelier Ma médiathèque enchantant animé par Flore Sicre
Flore Sicre présente La Médiathèque enchantant , un atelier participatif de comptines, chansons, improvisations, danse et gags au tambourin, autour des livres de Claude Sicre Le quartier enchantant , Des nouvelles du quartier enchantant et Les comptines de la récré . Les parents sont invités à participer !
Tout public, dès 5 ans
Durée : 1h30
Sur inscription au 05.65.29.75.02 .
7 route d’Occitanie La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie +33 7 84 64 58 45 justine.mailhe@ouestaveyron.fr
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English :
Show/Workshop %AB%A0 Ma m%E9diath%E8que enchantant%A0%BB led by Flore Sicre
Part of the Biblis en folie 2026 program
L’événement Biblis en Folie Ma médiathèque enchantant La Fouillade a été mis à jour le 2026-07-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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