Informations pratiques

La Fouillade

Biblis en Folie Ma médiathèque enchantant

7 route d’Occitanie La Fouillade Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Spectacle/atelier Ma médiathèque enchantant animé par Flore Sicre

Programmé dans le cadre de Biblis en folie 2026

Spectacle/atelier Ma médiathèque enchantant animé par Flore Sicre

Flore Sicre présente La Médiathèque enchantant , un atelier participatif de comptines, chansons, improvisations, danse et gags au tambourin, autour des livres de Claude Sicre Le quartier enchantant , Des nouvelles du quartier enchantant et Les comptines de la récré . Les parents sont invités à participer !

Tout public, dès 5 ans

Durée : 1h30

Sur inscription au 05.65.29.75.02 .

7 route d’Occitanie La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie +33 7 84 64 58 45 justine.mailhe@ouestaveyron.fr

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English :

Show/Workshop %AB%A0 Ma m%E9diath%E8que enchantant%A0%BB led by Flore Sicre

Part of the Biblis en folie 2026 program

L’événement Biblis en Folie Ma médiathèque enchantant La Fouillade a été mis à jour le 2026-07-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)