La Fouillade

Concert La Fouillade Le don de l’eau

Place de l’église La Fouillade Aveyron

Tarif : – – EUR

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Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Le spectacle Le don de l’eau , ce sont des histoires, des chansons, plusieurs voix, plusieurs langues, un hymne à ce trésor dont nous sommes faits.

Pour ce concert, Do Montebello a souhaité réunir des poésies d’auteures et d’auteurs passionnés d’océan et de rivières, des chansons du monde où le murmure, le souffle, la mélodie de l’eau nous font nous relier à une source intérieure. Sont réunis sur scène trois artistes ; les guitaristes Hervé Morisot et Thierry Rougier aux côtés de l’auteur-interprète Do Montebello pour un voyage hors du temps. 0 .

Place de l’église La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie +33 6 86 26 11 34

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English :

The show %AB *Le don de l’eau* %BB features stories, songs, many voices, many languages, and a hymn %E0 to this treasure of which we are made.

L’événement Concert La Fouillade Le don de l’eau La Fouillade a été mis à jour le 2026-06-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)