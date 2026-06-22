Concert La Fouillade Le don de l’eau La Fouillade
Concert La Fouillade Le don de l’eau La Fouillade dimanche 26 juillet 2026.
La Fouillade
Concert La Fouillade Le don de l’eau
Place de l’église La Fouillade Aveyron
Tarif : – – EUR
0
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Le spectacle Le don de l’eau , ce sont des histoires, des chansons, plusieurs voix, plusieurs langues, un hymne à ce trésor dont nous sommes faits.
Pour ce concert, Do Montebello a souhaité réunir des poésies d’auteures et d’auteurs passionnés d’océan et de rivières, des chansons du monde où le murmure, le souffle, la mélodie de l’eau nous font nous relier à une source intérieure. Sont réunis sur scène trois artistes ; les guitaristes Hervé Morisot et Thierry Rougier aux côtés de l’auteur-interprète Do Montebello pour un voyage hors du temps. 0 .
Place de l’église La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie +33 6 86 26 11 34
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English :
The show %AB *Le don de l’eau* %BB features stories, songs, many voices, many languages, and a hymn %E0 to this treasure of which we are made.
L’événement Concert La Fouillade Le don de l’eau La Fouillade a été mis à jour le 2026-06-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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