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Concert La Fouillade Le don de l’eau La Fouillade

Concert La Fouillade Le don de l’eau La Fouillade

Concert La Fouillade Le don de l’eau La Fouillade dimanche 26 juillet 2026.

Adresse
Place de l'église
Ville
12270 La Fouillade
Département
Aveyron
Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Tarif
0 Tarif enfant

La Fouillade

Concert La Fouillade Le don de l’eau

Place de l’église La Fouillade Aveyron

Tarif : – – EUR
0
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-26
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Le spectacle Le don de l’eau , ce sont des histoires, des chansons, plusieurs voix, plusieurs langues, un hymne à ce trésor dont nous sommes faits.
Pour ce concert, Do Montebello a souhaité réunir des poésies d’auteures et d’auteurs passionnés d’océan et de rivières, des chansons du monde où le murmure, le souffle, la mélodie de l’eau nous font nous relier à une source intérieure. Sont réunis sur scène trois artistes ; les guitaristes Hervé Morisot et Thierry Rougier aux côtés de l’auteur-interprète Do Montebello pour un voyage hors du temps.  0  .

Place de l’église La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie +33 6 86 26 11 34 

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English :

The show %AB *Le don de l’eau* %BB features stories, songs, many voices, many languages, and a hymn %E0 to this treasure of which we are made.

L’événement Concert La Fouillade Le don de l’eau La Fouillade a été mis à jour le 2026-06-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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