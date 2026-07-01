Informations pratiques

La Fouillade

Animation Pêche et Nature

5 rue des Lilas La Fouillade Aveyron

Tarif : – – EUR

12

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-22

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Les enfants découvriront les principales espèces de poissons présentes dans le département de l’Aveyron, le matériel de pêche et la gestuelle nécessaire pour pratiquer la pêche.

Lors de cette intervention, les enfants découvriront les principales espèces de poissons présentes dans le département de l’Aveyron, le matériel de pêche et la gestuelle nécessaire pour pratiquer (escher, lancer, ferrer et même décrocher un poisson).

Les poissons capturés seront identifiés et remis à l’eau en fin de séance.

Informations pratiques

Animation encadrée par un animateur de l’École de Pêche Fédérale de l’Aveyron, titulaire d’un BPJEPS Pêche et d’une carte professionnelle.

Animation pour les enfants de plus de 8 ans. (Si moins de 8 ans un adulte doit accompagner)

Un adulte peut accompagner gratuitement un enfant et pêcher avec lui (1 canne pour 2)

Tout le matériel est fourni, ainsi que la carte de pêche pour la durée de l’activité (Pass’Pêche).

Prévoir une gourde et une casquette. 12 .

5 rue des Lilas La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Children will learn about the main species of fish found in the Aveyron department, as well as the fishing equipment and techniques needed to catch them.

L’événement Animation Pêche et Nature La Fouillade a été mis à jour le 2026-07-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)