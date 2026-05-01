Journée citoyenne nettoyage des chemins La Fouillade
Journée citoyenne nettoyage des chemins La Fouillade samedi 30 mai 2026.
La Fouillade
Journée citoyenne nettoyage des chemins
10 rue de la Fontaine La Fouillade Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Au programme débroussaillage et entretien des sentiers !
Prévoir quelques outils (gants, sécateurs, débroussailleuse…) et un moment convivial offert en fin de matinée ! .
10 rue de la Fontaine La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 71 13 contact@la-fouillade.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Brush-cutting and trail maintenance are on the agenda!
L’événement Journée citoyenne nettoyage des chemins La Fouillade a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à La Fouillade (Aveyron)
- Spectacle L’homme qui plantait des arbres La Fouillade 31 mai 2026
- Concert avec @Porter & Stout La Fouillade 5 juin 2026
- Rencontre auteur avec Amédée Albi La Fouillade 12 juin 2026
- Fête de la Musique à La Boissonneuse La Fouillade 21 juin 2026
- Festival des Livres de La Fouillade La Fouillade 25 juillet 2026