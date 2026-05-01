La Fouillade

Journée citoyenne nettoyage des chemins

10 rue de la Fontaine La Fouillade Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Au programme débroussaillage et entretien des sentiers !

Prévoir quelques outils (gants, sécateurs, débroussailleuse…) et un moment convivial offert en fin de matinée ! .

10 rue de la Fontaine La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 71 13 contact@la-fouillade.fr

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English :

Brush-cutting and trail maintenance are on the agenda!

L’événement Journée citoyenne nettoyage des chemins La Fouillade a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)