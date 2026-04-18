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Rencontre auteur avec Amédée Albi La Fouillade

Rencontre auteur avec Amédée Albi La Fouillade

Rencontre auteur avec Amédée Albi La Fouillade vendredi 12 juin 2026.

Adresse : 7 route d'occitanie

Ville : 12270 La Fouillade

Département : Aveyron

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif : Gratuit

La Fouillade

Rencontre auteur avec Amédée Albi

7 route d’occitanie La Fouillade Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-12
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Dans le cadre du festival des livres de La Fouillade, venez assister à une rencontre auteur !
Le vendredi 12 juin, à la médiathèque de La Fouillade, l’auteur Amédée Albi échangera avec le public autour de sa bande dessinée consacrée à l’écrivain de littérature occitane Jean Boudou.   .

7 route d’occitanie La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie  

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English :

As part of the La Fouillade book festival, come and join us for an author talk!

L’événement Rencontre auteur avec Amédée Albi La Fouillade a été mis à jour le 2026-04-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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