Rencontre auteur avec Amédée Albi La Fouillade
Rencontre auteur avec Amédée Albi La Fouillade vendredi 12 juin 2026.
La Fouillade
Rencontre auteur avec Amédée Albi
7 route d’occitanie La Fouillade Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Dans le cadre du festival des livres de La Fouillade, venez assister à une rencontre auteur !
Le vendredi 12 juin, à la médiathèque de La Fouillade, l’auteur Amédée Albi échangera avec le public autour de sa bande dessinée consacrée à l’écrivain de littérature occitane Jean Boudou. .
7 route d’occitanie La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie
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English :
As part of the La Fouillade book festival, come and join us for an author talk!
L’événement Rencontre auteur avec Amédée Albi La Fouillade a été mis à jour le 2026-04-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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