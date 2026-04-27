La Fouillade

Fête de la Musique à La Boissonneuse

Le Bousquet La Fouillade Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

À l’occasion de la Fête de la Musique, la Boissonneuse propose une programmation musicale éclectique le 21 juin, de 17h à la fin de la nuit.

L’événement met à l’honneur des formes musicales variées, dans un esprit de convivialité et de valorisation des pratiques artistiques locales et émergentes.

Programmation (à venir, elle est en cours de finalisation) … Mais d’ors et déjà on peut vous dire qu’il y aura de la musique médiévale et des chansons traditionnelles d’Islande ( et ailleurs), une fanfare, du rap, un groupe de rock, des batteurs survoltés, et un mix … bref de quoi vibrer et danser jusqu’au bout de la nuit …

Le bar (bien sûr !) et une offre de restauration seront proposés sur place tout au long de la soirée.

La Boissonneuse s’inscrit dans une dynamique associative locale favorisant la création, la diffusion culturelle et les rencontres entre publics et artistes. .

Le Bousquet La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie laboissonneuse@gmail.com

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English :

To celebrate the Fête de la Musique, La Boissonneuse is offering an eclectic program of music on June 21, from 5pm to the end of the night.

L’événement Fête de la Musique à La Boissonneuse La Fouillade a été mis à jour le 2026-04-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)