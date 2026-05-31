Une nuit musicale à La Boissonneuse, La Boissonneuse, La Fouillade

Une nuit musicale à La Boissonneuse Dimanche 21 juin, 17h00 La Boissonneuse Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fête de la Musique – La Boissonneuse

À l’occasion de la Fête de la Musique, la Boissonneuse propose une programmation musicale éclectique le 21 juin, de 17h à la fin de la nuit.

L’événement met à l’honneur des formes musicales variées, dans un esprit de convivialité et de valorisation des pratiques artistiques locales et émergentes.

Programmation (à venir, elle est en cours de finalisation) … Mais d’ors et déjà on peut vous dire qu’il y aura de la musique médiévale et des chansons traditionnelles d’Islande (et ailleurs), une fanfare, du rap, un groupe de rock, des batteurs survoltés, et un mix… bref de quoi vibrer et danser jusqu’au bout de la nuit…

Le bar (bien sûr !) et une offre de restauration seront proposés sur place tout au long de la soirée.

La Boissonneuse s’inscrit dans une dynamique associative locale favorisant la création, la diffusion culturelle et les rencontres entre publics et artistes.

La Boissonneuse Le Bousquet, 12270 La Fouillade La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie https://laboissonneuse.fr/ https://www.facebook.com/Laboissonneuse Une Brasserie « agriculturelle », pour venir se rencontrer, échanger, brasser et se divertir. Parking

Fête de la Musique – La Boissonneuse

©Cornelis Schipper