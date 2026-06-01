Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bouge ton village Larrivière Saint Savin Larrivière-Saint-Savin

Bouge ton village Larrivière Saint Savin Larrivière-Saint-Savin

Bouge ton village Larrivière Saint Savin Larrivière-Saint-Savin samedi 20 juin 2026.

Ville : 40270 Larrivière-Saint-Savin

Département : Landes

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Larrivière-Saint-Savin

Bouge ton village Larrivière Saint Savin

Larrivière-Saint-Savin Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 22:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Venez profiter d’une journée d’animations sur le village de Larrivière Saint Savin. 

Au programme  

Balade patrimoniale à la Chapelle ND du rugby 10h
Rando et initiation à la marche nordique 10h
Jeux traditionnels et jeux de plateau 10h à 18h
Danse africaine 25€ 10h/15h 
Canoë kayak et paddle à partir de 14h
Expo Adour d’eau et d’hommes

Buvette et restauration sur place midi sur réservation et soir food truck 

Concert à 20h de Larriv’song gratuit et ouvert à tous.   .

Larrivière-Saint-Savin 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 87 91 55 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bouge ton village Larrivière Saint Savin

L’événement Bouge ton village Larrivière Saint Savin Larrivière-Saint-Savin a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Grenade

À voir aussi à Larrivière-Saint-Savin (Landes)