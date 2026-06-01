Bouge ton village Larrivière Saint Savin Larrivière-Saint-Savin
Bouge ton village Larrivière Saint Savin Larrivière-Saint-Savin samedi 20 juin 2026.
Larrivière-Saint-Savin
Bouge ton village Larrivière Saint Savin
Larrivière-Saint-Savin Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 22:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Venez profiter d’une journée d’animations sur le village de Larrivière Saint Savin.
Au programme
Balade patrimoniale à la Chapelle ND du rugby 10h
Rando et initiation à la marche nordique 10h
Jeux traditionnels et jeux de plateau 10h à 18h
Danse africaine 25€ 10h/15h
Canoë kayak et paddle à partir de 14h
Expo Adour d’eau et d’hommes
Buvette et restauration sur place midi sur réservation et soir food truck
Concert à 20h de Larriv’song gratuit et ouvert à tous. .
Larrivière-Saint-Savin 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 87 91 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bouge ton village Larrivière Saint Savin
L’événement Bouge ton village Larrivière Saint Savin Larrivière-Saint-Savin a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Grenade
À voir aussi à Larrivière-Saint-Savin (Landes)
- Concert Larriv’song Larrivière-Saint-Savin 20 juin 2026
- Tremplin en scène #3 Larrivière-Saint-Savin 17 juillet 2026