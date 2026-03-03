Bouger à Chamberet fête le printemps !

Salle des Fêtes Chamberet Corrèze

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

L’association Bouger à Chamberet vous propose de fêter le Printemps autour d’un couscous et ambiance musicale. Rendez-vous à la salle des fêtes de Chamberet à partir de 19h, pour partager un moment de convivialité, ouvert à tous, sur réservation, avant le 20 mars. .

Salle des Fêtes Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 58 54 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bouger à Chamberet fête le printemps !

L’événement Bouger à Chamberet fête le printemps ! Chamberet a été mis à jour le 2026-02-28 par Office de Tourisme Terres de Corrèze