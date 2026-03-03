Bouger à Chamberet fête le printemps ! Chamberet
Bouger à Chamberet fête le printemps ! Chamberet vendredi 27 mars 2026.
Bouger à Chamberet fête le printemps !
Salle des Fêtes Chamberet Corrèze
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
L’association Bouger à Chamberet vous propose de fêter le Printemps autour d’un couscous et ambiance musicale. Rendez-vous à la salle des fêtes de Chamberet à partir de 19h, pour partager un moment de convivialité, ouvert à tous, sur réservation, avant le 20 mars. .
Salle des Fêtes Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 58 54 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bouger à Chamberet fête le printemps !
L’événement Bouger à Chamberet fête le printemps ! Chamberet a été mis à jour le 2026-02-28 par Office de Tourisme Terres de Corrèze