Boules de plumes et boules de graisses, Parempuyre – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription, Parempuyre

samedi 28 novembre 2026 · Parempuyre - Lieu de départ communiqué par l'association à l'inscription · Parempuyre

Informations pratiques

Boules de plumes et boules de graisses Samedi 28 novembre, 14h00 Parempuyre – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-28T14:00:00+01:00 – 2026-11-28T16:00:00+01:00

Fin : 2026-11-28T14:00:00+01:00 – 2026-11-28T16:00:00+01:00

Balade de découverte des oiseaux suivie d’un atelier pour faire des mangeoires pour aider les plus petits d’entre eux à passer les jours les plus froids de l’hiver.

Parempuyre – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Parempuyre Parempuyre 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.bourgailh-pessac.fr »}]

Découvrez le Parc des Jalles avec 94 animations gratuites programmées de juillet à décembre 2026. parc des jalles nature

JB MENGES, Bordeaux Métropole