Port de Lagrange : histoire d’eaux, Parempuyre – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription, Parempuyre

samedi 5 décembre 2026 · Parempuyre - Lieu de départ communiqué par l'association à l'inscription · Parempuyre

Informations pratiques

Port de Lagrange : histoire d’eaux Samedi 5 décembre, 14h00 Parempuyre – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-05T14:00:00+01:00 – 2026-12-05T17:00:00+01:00

Fin : 2026-12-05T14:00:00+01:00 – 2026-12-05T17:00:00+01:00

Les Jalles mêlent leurs eaux dans la Garonne au cœur même de Bordeaux métropole. En aval, leurs eaux mêlées aux flux tumultueux de la Garonne traversent des paysages comme le Port de Lagrange. Patrimoine Singulier, il aurait vu selon la légende partir l’Hermionne. Sur ce territoire en pleine mutation, entre histoire portuaire et projet industriel à Grattequina, venez voir la Garonne d’un autre oeil.

Parempuyre – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Parempuyre Parempuyre 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://terreetocean.fr »}]

Découvrez le Parc des Jalles avec 94 animations gratuites programmées de juillet à décembre 2026.

Bordeaux Métropole