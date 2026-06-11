Boulevard des Airs Gare du Midi Biarritz

Biarritz

Boulevard des Airs

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-25 20:30:00

fin : 2027-02-25

Date(s) :

2027-02-25

Boulevard des Airs (BDA) est un groupe de musique français aux sonorités éclectiques mêlant pop, électro, chanson, musiques du monde…

Les divers albums, tous autoproduits, rencontrent un succès notoire, portés par des collaborations et des titres phares tels que Emmène moi, Je me dis que toi aussi, Bruxelles, Demain de bon matin ou encore Allez reste en duo avec Vianney.

Deux fois consécutivement nommés aux Victoires de la musique pour leur album Je me dis que toi aussi (2019 et 2020), le groupe a terminé sa dernière tournée en passant par les Zéniths et les scènes des plus grands festivals français, parfaits témoins de son amour pour le live et le partage avec le public.

BDA écrit et compose toutes ses chansons et signe également des titres pour et avec de nombreux artistes

– Allez reste avec Vianney

⁠- A coté de toi pour le single des Enfoirés

– ⁠Etc .

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

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English : Boulevard des Airs

L’événement Boulevard des Airs Biarritz a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Biarritz