Boum des petits, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

Boum des petits Samedi 14 février, 16h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde

Entrée libre

Début : 2026-02-14T16:00:00+01:00 – 2026-02-14T17:00:00+01:00

Fin : 2026-02-14T16:00:00+01:00 – 2026-02-14T17:00:00+01:00

Aujourd’hui, on fait la fête à la bibliothèque ! Entre swing, rock et rondes, viens te déhancher dans ton plus beau costume !

Dans le cadre du Mois des petits.

Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Bouge ta couche avec ton doudou ! Mois des petits MDP2026

