Boum des petits, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

Boum des petits Samedi 14 février, 16h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-14T16:00:00+01:00 – 2026-02-14T17:00:00+01:00
Fin : 2026-02-14T16:00:00+01:00 – 2026-02-14T17:00:00+01:00
Aujourd’hui, on fait la fête à la bibliothèque ! Entre swing, rock et rondes, viens te déhancher dans ton plus beau costume !
Dans le cadre du Mois des petits.
Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/agenda/les-evenements/mois-des-petits »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Bouge ta couche avec ton doudou ! Mois des petits MDP2026
