Bouquet Littéraire Deux romans, mille émotions Chéray Saint-Georges-d’Oléron

Bouquet Littéraire Deux romans, mille émotions

Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Le Bouquet Littéraire du 2 avril invite les lecteurs à partager leurs émotions de lecture autour de deux œuvres fortes, entre roman contemporain et grand classique. Entrée libre

+33 5 46 75 50 16 mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr

English : Two novels, a thousand emotions Literary Bouquet

The Bouquet Littéraire on April 2 invites readers to share their reading emotions around two powerful works, ranging from contemporary novels to classics. Free admission

