Forum Nautique Saint-Georges-d’Oléron
Forum Nautique Saint-Georges-d’Oléron vendredi 8 mai 2026.
Saint-Georges-d’Oléron
Forum Nautique
port du douhet Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 10:00:00
fin : 2026-05-08 18:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Forum nautique au Port du Douhet
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port du douhet Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@amarinecluboleron.fr
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English : Nautical Forum
Nautical forum at Port du Douhet
L’événement Forum Nautique Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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