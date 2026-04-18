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Forum Nautique Saint-Georges-d’Oléron

Forum Nautique Saint-Georges-d’Oléron vendredi 8 mai 2026.

Adresse : port du douhet

Ville : 17190 Saint-Georges-d'Oléron

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Georges-d’Oléron

Forum Nautique

port du douhet Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 10:00:00
fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :
2026-05-08

Forum nautique au Port du Douhet
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port du douhet Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   contact@amarinecluboleron.fr

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English : Nautical Forum

Nautical forum at Port du Douhet

L’événement Forum Nautique Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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