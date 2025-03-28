Chemin d’Oléron de Domino à Le Grand-Village-Plage Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Chemin d’Oléron de Domino à Le Grand-Village-Plage Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime vendredi 1 août 2025.

Chemin d’Oléron de Domino à Le Grand-Village-Plage

Chemin d’Oléron de Domino à Le Grand-Village-Plage Avenue des Bouriennes 17190 Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

L’itinéraire part du cœur de village de Domino. L’arrivée se fait dans le village de Le-Grand-Village-Plage. Sur ce circuit, vous découvrirez les nombreux paysages naturels de l’île d’Oléron, entre plages, dunes et vignes.

+33 5 46 85 65 23

English :

The route starts in the heart of the village of Domino. The finish line is in the village of Le-Grand-Village-Plage. On this tour, you’ll discover the many natural landscapes of the Ile d’Oléron, between beaches, dunes and vineyards.

Deutsch :

Die Route beginnt im Dorfkern von Domino. Die Ankunft erfolgt in der Ortschaft Le-Grand-Village-Plage. Auf dieser Strecke entdecken Sie die zahlreichen Naturlandschaften der Ile d’Oléron zwischen Stränden, Dünen und Weinbergen.

Italiano :

Il percorso inizia nel cuore del villaggio di Domino. Si conclude nel villaggio di Le-Grand-Village-Plage. Su questo percorso, scoprirete i numerosi paesaggi naturali dell’Ile d’Oléron, tra spiagge, dune e vigneti.

Español :

La ruta comienza en el corazón del pueblo de Domino. Termina en el pueblo de Le-Grand-Village-Plage. En esta ruta, descubrirá los numerosos paisajes naturales de la Île d’Oléron, entre playas, dunas y viñedos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-28 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme