Repas dansant du Trait d’Union Le Chai Saint-Georges-d’Oléron

Repas dansant du Trait d’Union

Le Chai 89 rue des sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – – EUR

A venir

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 12:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Venez danser avec l’Orchestre Rivage et déguster un excellent repas

.

Le Chai 89 rue des sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 18 08 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and dance with the Rivage Orchestra and enjoy an excellent meal!

L’événement Repas dansant du Trait d’Union Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes