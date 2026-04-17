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Petite Brocante Vide Maison Vide dressing 124 rue de la plage Saint-Georges-d’Oléron

Petite Brocante Vide Maison Vide dressing 124 rue de la plage Saint-Georges-d’Oléron vendredi 17 avril 2026.

Lieu : 124 rue de la plage

Adresse : (Dans la cour de la ferme)

Ville : 17190 Saint-Georges-d'Oléron

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Saint-Georges-d’Oléron

Petite Brocante Vide Maison Vide dressing

124 rue de la plage (Dans la cour de la ferme) Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 09:30:00
fin : 2026-04-18 14:00:00

Date(s) :
2026-04-17

Petite Brocante Vide Maison Vide dressing les 17 et 18 avril 2026 de 9h30 à 14h00. Collecte de médicaments (non périmés), matériel médical et de soins.
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124 rue de la plage (Dans la cour de la ferme) Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   oleronpourlukraine@gmail.com

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English : Small Flea Market House Clearance Dressing Room Clearance

Small Flea Market House Clearance Dressing Room Clearance on April 17 and 18, 2026 from 9:30 a.m. to 2:00 p.m. Collection of medicines (not expired), medical and care equipment.

L’événement Petite Brocante Vide Maison Vide dressing Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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