Fête du four à Chaucre rue du four à chaucre Saint-Georges-d’Oléron

Fête du four à Chaucre

rue du four à chaucre Rue du four. stationnement parking de la salle des fêtes. Saint-Georges-d'Oléron Charente-Maritime

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19 13:00:00

2026-04-19

Fête du four à Chaucre.

plusieurs cuissons de pains, pâtés dans un vieux four à bois.

+33 6 77 50 89 59

English :

Chaucre oven festival.

several breads and pâtés baked in an old wood-fired oven.

