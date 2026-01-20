Fête du four à Chaucre rue du four à chaucre Saint-Georges-d’Oléron
Fête du four à Chaucre rue du four à chaucre Saint-Georges-d’Oléron dimanche 19 avril 2026.
Fête du four à Chaucre
rue du four à chaucre Rue du four. stationnement parking de la salle des fêtes. Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 10:00:00
fin : 2026-04-19 13:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Fête du four à Chaucre.
plusieurs cuissons de pains, pâtés dans un vieux four à bois.
.
rue du four à chaucre Rue du four. stationnement parking de la salle des fêtes. Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 50 89 59
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Chaucre oven festival.
several breads and pâtés baked in an old wood-fired oven.
L’événement Fête du four à Chaucre Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes