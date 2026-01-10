Élection de Miss en Oléron Rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron
Élection de Miss en Oléron Rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron samedi 18 avril 2026.
Élection de Miss en Oléron
Rue des Sports Le Chai Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Venez découvrir les nouvelles candidates et votez !
.
Rue des Sports Le Chai Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 70 34 93
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the new candidates and vote!
L’événement Élection de Miss en Oléron Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-01-10 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes