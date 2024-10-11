Circuit du patrimoine de Boyardville Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Circuit du patrimoine de Boyardville Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime vendredi 1 août 2025.

Vous découvrirez le riche patrimoine architectural, naturel et culturel du village de Boyardville, entre plage et forêt, village ostréicole, port de plaisance et ancienne colonie de vacances. Et vous y découvrirez l’incroyable histoire du Fort Boyard.

English :

You’ll discover the rich architectural, natural and cultural heritage of the village of Boyardville, between beach and forest, oyster farming village, marina and former vacation camp. And you’ll discover the incredible history of Fort Boyard.

Deutsch :

Sie werden das reiche architektonische, natürliche und kulturelle Erbe des Dorfes Boyardville entdecken, das zwischen Strand und Wald, Austerndorf, Jachthafen und ehemaliger Ferienkolonie liegt. Außerdem lernen Sie hier die unglaubliche Geschichte des Fort Boyard kennen.

Italiano :

Scoprirete il ricco patrimonio architettonico, naturale e culturale del villaggio di Boyardville, tra spiaggia e foresta, villaggio di allevatori di ostriche, porto turistico ed ex campo vacanze. E scoprirete l’incredibile storia di Fort Boyard.

Español :

Descubrirá el rico patrimonio arquitectónico, natural y cultural del pueblo de Boyardville, entre playa y bosque, pueblo ostrícola, puerto deportivo y antiguo campamento de vacaciones. Y descubrirá la increíble historia de Fort Boyard.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-11 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme