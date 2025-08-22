Circuit du patrimoine de Saint-Georges d’Oléron Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Circuit du patrimoine de Saint-Georges d’Oléron

Circuit du patrimoine de Saint-Georges d’Oléron 17190 Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Un circuit dédié à la découverte du quartier historique de Saint-Georges d’Oléron de ses rues pittoresques, son l’église et ses châteaux. La Balade se terminera au parc de loisirs des Près Valets.

+33 5 46 85 65 23

English :

A tour dedicated to discovering the historic district of Saint-Georges d’Oléron: its picturesque streets, church and castles. The tour ends at the Près Valets leisure park.

Deutsch :

Ein Rundgang durch das historische Viertel von Saint-Georges d’Oléron mit seinen malerischen Straßen, seiner Kirche und seinen Schlössern. Der Spaziergang endet im Freizeitpark Près Valets.

Italiano :

Un tour dedicato alla scoperta del quartiere storico di Saint-Georges d’Oléron: le sue strade pittoresche, la sua chiesa e i suoi castelli. La passeggiata termina al parco divertimenti di Près Valets.

Español :

Un recorrido dedicado a descubrir el barrio histórico de Saint-Georges d’Oléron: sus pintorescas calles, su iglesia y sus castillos. El paseo termina en el parque de ocio Près Valets.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-20 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme