Bourse aux plantes d’Oléron Place de Verdun Saint-Georges-d’Oléron
Bourse aux plantes d’Oléron Place de Verdun Saint-Georges-d’Oléron dimanche 26 avril 2026.
Saint-Georges-d’Oléron
Bourse aux plantes d’Oléron
Place de Verdun Halles du marché Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Rien ne se vend, tout s’échange ! Boutures, plants, graines… Venez échanger et partager vos précieux conseils.
.
Place de Verdun Halles du marché Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@olerongedar.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Oleron Plant Exchange
Nothing is for sale, everything is for exchange! Cuttings, plants, seeds? Come and share your precious tips.
L’événement Bourse aux plantes d’Oléron Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
À voir aussi à Saint-Georges-d'Oléron (Charente-Maritime)
- Circuit du patrimoine de Boyardville Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime 1 mai 2026
- Chemin d’Oléron de Domino à Le Grand-Village-Plage Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime 1 mai 2026
- Chemin d’Oléron de Boyardville à Saint-Denis d’Oléron Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime 1 mai 2026
- Circuit du patrimoine de Saint-Georges d’Oléron Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime 1 mai 2026
- Loto du Club Le Trait d’Union Chéray Saint-Georges-d’Oléron 3 mai 2026