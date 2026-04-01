Bourse aux plantes d’Oléron Place de Verdun Saint-Georges-d’Oléron

Saint-Georges-d’Oléron

Bourse aux plantes d’Oléron

Place de Verdun Halles du marché Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Rien ne se vend, tout s’échange ! Boutures, plants, graines… Venez échanger et partager vos précieux conseils.

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Place de Verdun Halles du marché Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@olerongedar.org

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English : Oleron Plant Exchange

Nothing is for sale, everything is for exchange! Cuttings, plants, seeds? Come and share your precious tips.

L’événement Bourse aux plantes d’Oléron Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes