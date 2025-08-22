Chemin d’Oléron de Boyardville à Saint-Denis d’Oléron Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Chemin d’Oléron de Boyardville à Saint-Denis d’Oléron
Chemin d’Oléron de Boyardville à Saint-Denis d’Oléron Port de Boyardville 17190 Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Le circuit part du port de plaisance de Boyardville. Il se termine au port de Saint-Denis d’Oléron. Il vous permettra de découvrir l’un des paysages forestiers de l’île d’Oléron, ainsi que sa côte nord est.
+33 5 46 85 65 23
English :
The circuit starts at the Boyardville marina. It ends at the port of Saint-Denis d’Oléron. You’ll discover one of Oleron’s forested landscapes, as well as its northeast coastline.
Deutsch :
Der Rundgang beginnt am Yachthafen von Boyardville. Er endet am Hafen von Saint-Denis d’Oléron. Er führt Sie durch eine der Waldlandschaften der Ile d’Oléron und an ihrer Nordostküste entlang.
Italiano :
Il percorso inizia dal porto turistico di Boyardville. Termina al porto di Saint-Denis d’Oléron. Scoprirete uno dei paesaggi forestali dell’isola di Oleron e la sua costa nord-orientale.
Español :
La ruta comienza en el puerto deportivo de Boyardville. Termina en el puerto de Saint-Denis d’Oléron. Descubrirá uno de los paisajes forestales de la isla de Oléron, así como su costa noreste.
