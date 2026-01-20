Bouquets printaniers à l’aquarelle niveau intermédiaire Lieu-dit Perqueven Plénée-Jugon

Bouquets printaniers à l’aquarelle niveau intermédiaire

Atelier de Perqueven Plénée-Jugon Côtes-d'Armor

Début : 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-21 13:00:00

2026-03-21

Samedi 22/ Dimanche 23 Mars 2026 de 10H à 13H

Dans cet atelier, nous allons travailler la pose et le geste pour peindre facilement en quelques touches de jolis bouquets délicats et spontanés. Vous apprendrez à équilibrer maîtrise et lâcher-prise pour donner de la vivacité à vos peintures. Ce stage est ouvert à tous mais il demande quelques notions de base et je conseille d’avoir déjà un peu pratiqué l’aquarelle.

Le matériel (aquarelle Winsor & Newton et Van Gogh, pinceaux Tintoretto & Princeton, papier cellulose Le Rouge Hahnemüle et 100% coton Fabriano & Arches) est entièrement fourni de même que des supports de cours. Des boissons chaudes et froides ainsi que des petites douceurs vous seront offertes pendant l’atelier.

Stage adultes 6 participants maximum

Programme détaillé et inscriptions sur le site

Au plaisir de vous accueillir pour un moment de création et de partage. .

Lieu-dit Perqueven Atelier de Perqueven Plénée-Jugon 22640 Côtes-d'Armor Bretagne +33 6 62 95 58 76

