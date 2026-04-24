Bouresse

BOURESSE EN FETE

Place du Champ de Foire Bouresse Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 07:00:00

fin : 2026-06-28 23:30:00

Date(s) :

2026-06-28

La commune de Bouresse et ses Associations organisent une journée festive !

Au programme vide grenier, repas champêtre, buvette et petite restauration, déambulation musicale, animations toute la journée, manège, jeux en bois, escape games, concours de la meilleure grimolle, etc…

En début de soirée, spectacle musical suivi du feu d’artifice tiré sur l’étang pour clôturer cette journée. .

Place du Champ de Foire Bouresse 86410 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 42 73 10

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English : BOURESSE EN FETE

L’événement BOURESSE EN FETE Bouresse a été mis à jour le 2026-04-24 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne