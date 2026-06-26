Bourg en mouvement Maroué Salle Louis Fourchon Lamballe-Armor
Bourg en mouvement Maroué Salle Louis Fourchon Lamballe-Armor jeudi 23 juillet 2026.
Lamballe-Armor
Bourg en mouvement Maroué
Salle Louis Fourchon Rue Gaston de la Guérande Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:00:00
fin : 2026-07-23 17:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Un temps pour échanger, partager et jouer entre habitant-es, en famille, seul-e, entre ami.es !
Tournoi multi-sports basket, football, gabaki…Créer une équipe mixte (genre, âge) .
Salle Louis Fourchon Rue Gaston de la Guérande Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Bourg en mouvement Maroué Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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