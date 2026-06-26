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Bourg en mouvement Maroué Salle Louis Fourchon Lamballe-Armor

Bourg en mouvement Maroué Salle Louis Fourchon Lamballe-Armor jeudi 23 juillet 2026.

Lieu
Salle Louis Fourchon
Adresse
Rue Gaston de la Guérande
Ville
22400 Lamballe-Armor
Département
Côtes-d'Armor
Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Lamballe-Armor

Bourg en mouvement Maroué

Salle Louis Fourchon Rue Gaston de la Guérande Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:00:00
fin : 2026-07-23 17:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Un temps pour échanger, partager et jouer entre habitant-es, en famille, seul-e, entre ami.es !
Tournoi multi-sports basket, football, gabaki…Créer une équipe mixte (genre, âge)   .

Salle Louis Fourchon Rue Gaston de la Guérande Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Bourg en mouvement Maroué Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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