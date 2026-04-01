Bourse à l’Enfance Salle des Fêtes Biron

Biron

Bourse à l’Enfance

Salle des Fêtes 1 rue de la salle des fêtes Biron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 09:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

L’ape biron-echebrune organise sa bourse à l’enfance.

Vous trouverez dans cette bourse des vêtements allant du bébé à l’adulte, des jouets, des livres, des jeux et de nombreux articles de puériculture.

Entrée gratuite.

Buvette et restauration sur place

.

Salle des Fêtes 1 rue de la salle des fêtes Biron 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 52 66 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The ape biron-echebrune is organizing its children’s market.

You’ll find clothes from babies to adults, toys, books, games and many childcare items.

Free admission.

Refreshments and catering on site

L’événement Bourse à l’Enfance Biron a été mis à jour le 2026-04-09 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge