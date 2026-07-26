Informations pratiques

Walscheid

Bourse à l’enfance matériels, vêtements et jouets

Salle des fêtes Walscheid Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-11 09:00:00

fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :

2026-10-11

L’association de la MAM Les Pt’hiboux vous propose de faire de bonnes affaires vous vos enfants de 0 à 16 ans ! Buvette et petite restauration sur place. Exposants inscription par mail ou facebookTout public

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Salle des fêtes Walscheid 57870 Moselle Grand Est mamlespthiboux57@gmail.com

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English :

The MAM Les Pt’hiboux association invites you and your children ages 0–16 to come find some great deals! Refreshments and light snacks available on site. Exhibitors: Register via email or Facebook

L’événement Bourse à l’enfance matériels, vêtements et jouets Walscheid a été mis à jour le 2026-07-26 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD