UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Walscheid

Bourse à l’enfance matériels, vêtements et jouets Walscheid

dimanche 11 octobre 2026 · Walscheid

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
57870 Walscheid
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Walscheid

Bourse à l’enfance matériels, vêtements et jouets

Salle des fêtes Walscheid Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-11 09:00:00
fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :
2026-10-11

L’association de la MAM Les Pt’hiboux vous propose de faire de bonnes affaires vous vos enfants de 0 à 16 ans ! Buvette et petite restauration sur place. Exposants inscription par mail ou facebookTout public
0  .

Salle des fêtes Walscheid 57870 Moselle Grand Est   mamlespthiboux57@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The MAM Les Pt’hiboux association invites you and your children ages 0–16 to come find some great deals! Refreshments and light snacks available on site. Exhibitors: Register via email or Facebook

L’événement Bourse à l’enfance matériels, vêtements et jouets Walscheid a été mis à jour le 2026-07-26 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD