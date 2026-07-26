Bourse à l’enfance matériels, vêtements et jouets Walscheid
dimanche 11 octobre 2026 · Walscheid
Informations pratiques
Walscheid
Bourse à l’enfance matériels, vêtements et jouets
Salle des fêtes Walscheid Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-11 09:00:00
fin : 2026-10-11 17:00:00
Date(s) :
2026-10-11
L’association de la MAM Les Pt’hiboux vous propose de faire de bonnes affaires vous vos enfants de 0 à 16 ans ! Buvette et petite restauration sur place. Exposants inscription par mail ou facebookTout public
0 .
Salle des fêtes Walscheid 57870 Moselle Grand Est mamlespthiboux57@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The MAM Les Pt’hiboux association invites you and your children ages 0–16 to come find some great deals! Refreshments and light snacks available on site. Exhibitors: Register via email or Facebook
L’événement Bourse à l’enfance matériels, vêtements et jouets Walscheid a été mis à jour le 2026-07-26 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD