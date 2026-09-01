Informations pratiques

Walscheid

Sortie nature Balade immersive en forêt sur les pas d’Emile

Walscheid Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-26 08:00:00

fin : 2026-09-26 12:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Au Pays d’Erckmann-Chatrian, entre Phalsbourg et Abreschviller, Isabelle et Philippe, animateurs passionnés vous invitent à la contemplation et au rêve, dans une ambiance fantastique, au sein de la vaste forêt du massif vosgien, qui ne manquera pas d’éveiller vos sens ! Balade d’une durée de 4 heures et de 6 km. Cette sortie s’adresse aux plus de 16 ans et aux adultes. Elle est proposée par le club vosgien Sarrebourg-Abreschviller. Elle est payante. Cette sortie n’est pas adaptée à nos amis les animaux. Prévente en ligne https://tinyurl.com/4bj8cyfz et à l’office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud. Gratuité pour les membres du club vosgien (réservation obligatoire). Pas de vente sur place.Adultes

10 .

Walscheid 57870 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82 contact@tourisme-sarrebourg.fr

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English :

In the Erckmann-Chatrian region, between Phalsbourg and Abreschviller, Isabelle and Philippe, passionate guides, invite you to contemplate and dream in a magical atmosphere, deep within the vast forests of the Vosges Mountains, which are sure to awaken your senses! A 4-hour, 6-km hike. This outing is for those 16 and older and adults. It is organized by the Sarrebourg-Abreschviller Vosges Club. There is a fee. This outing is not suitable for pets. Online pre-sale: https://tinyurl.com/4bj8cyfz and at the Sarrebourg Moselle Sud Tourist Office. Free for Club Vosgien members (reservation required). No on-site sales.

L’événement Sortie nature Balade immersive en forêt sur les pas d’Emile Walscheid a été mis à jour le 2026-08-26 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD