Bourse Aéronautique de Port Aviation Port aviation Viry-Châtillon Samedi 9 mai, 09h00 Entrée libre et gratuite

Bourse Aéronautique de Port Aviation à Viry Chatillon

La Bourse Aéronautique de Port Aviation à Viry-Châtillon vous invite à découvrir un univers unique, au cœur du premier aérodrome organisé au monde.

Le temps d’une journée, passionnés, institutions, acteurs de l’industrie aéronautique et spatiale, exposants et marchands spécialisés se retrouveront autour de l’histoire, du patrimoine et de l’avenir de l’aviation.

Maquettes, livres, objets de collection, pièces aéronautiques, rencontres et échanges permettront au public de plonger dans un monde fascinant, entre mémoire des pionniers et industrie d’aujourd’hui.

Un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de l’aéronautique, petits et grands.

Avec la présence de l’IPSA, école d’ingénieurs de l’air et de l’espace.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-09T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-09T18:00:00.000+02:00

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https://www.ipsa.fr/admissions/agenda/

Port aviation 80 avenue Baronne de Laroche Viry Chatillon Quartier Port-Aviation Viry-Châtillon 91170 Essonne



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