Bourse aquariophile Salle des fêtes Saint-Astier
dimanche 4 octobre 2026 · Salle des fêtes · Saint-Astier
Informations pratiques
Saint-Astier
Bourse aquariophile
Salle des fêtes 2 rue Emmanuel Dupuy Saint-Astier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 10:00:00
fin : 2026-10-04 17:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Eau douce, bassin, eau de mer.
Buvette.
10h-17h, salle des fêtes. Entrée gratuite
SAPA, renseignements et inscriptions 07 70 10 22 97
Eau douce, bassin, eau de mer.
Buvette.
10h-17h, salle des fêtes. Entrée gratuite
SAPA, renseignements et inscriptions 07 70 10 22 97 .
Salle des fêtes 2 rue Emmanuel Dupuy Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 10 22 97
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English : Bourse aquariophile
Freshwater, pool, saltwater.
Refreshment stand.
10 a.m.–5 p.m., community hall. Free admission
SAPA, information and registration: 07 70 10 22 97
L’événement Bourse aquariophile Saint-Astier a été mis à jour le 2026-07-23 par Vallée de l’Isle en Périgord
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