Bourse aquariophile Salle des fêtes Saint-Astier

Informations pratiques

Saint-Astier

Bourse aquariophile

Salle des fêtes 2 rue Emmanuel Dupuy Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 10:00:00

fin : 2026-10-04 17:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Eau douce, bassin, eau de mer.

Buvette.

10h-17h, salle des fêtes. Entrée gratuite

SAPA, renseignements et inscriptions 07 70 10 22 97

Eau douce, bassin, eau de mer.

Buvette.

10h-17h, salle des fêtes. Entrée gratuite

SAPA, renseignements et inscriptions 07 70 10 22 97 .

Salle des fêtes 2 rue Emmanuel Dupuy Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 10 22 97

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English : Bourse aquariophile

Freshwater, pool, saltwater.

Refreshment stand.

10 a.m.–5 p.m., community hall. Free admission

SAPA, information and registration: 07 70 10 22 97

L’événement Bourse aquariophile Saint-Astier a été mis à jour le 2026-07-23 par Vallée de l’Isle en Périgord