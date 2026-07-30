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AGENDA · Sanvensa

Bourse au matériel de sport Sanvensa

dimanche 6 septembre 2026 · Sanvensa

Bourse au matériel de sport Sanvensa

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Adresse
59 place Roger Bedel
Ville
12200 Sanvensa
Département
Aveyron
Tarif
5 Tarif de base plein tarif La table pour les exposants

Sanvensa

Bourse au matériel de sport

59 place Roger Bedel Sanvensa Aveyron

Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
La table pour les exposants

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-06
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

Organisée par l’association Sanvensa s’Expose.
L’entrée est gratuite, buvette et restauration sur place.
Pour exposer, rendez-vous dès 9h sur place, après inscription préalable.
Renseignement et/ou inscription message à sanvensasexpose@gmail.com ou sanvensasexpose@orange.fr ou en téléphonant au 06 18 88 97 88
Et histoire de bien commencer cette journée, vous pouvez déguster un petit déjeuner aux tripous de 8h à 10h à côté du four à pain communal des Escauts. 5  .

59 place Roger Bedel Sanvensa 12200 Aveyron Occitanie +33 6 18 88 97 88  sanvensasexpose@gmail.com

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English :

Organized by the Sanvensa s’Expose association.

L’événement Bourse au matériel de sport Sanvensa a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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