Informations pratiques

Sanvensa

P’tit déjeuner aux tripous

Sanvensa Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Avant d’aller à la Bourse au matériel de sport, venez au P’tit déjeuner aux Tripous ! Pour commencer la journée de manière conviviale, dans une ambiance campagnarde et sympathique.

10 .

Sanvensa 12200 Aveyron Occitanie

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English :

Before heading to the sports equipment sale, come to P’tit Déjeuner aux Tripous! It’s a great way to start your day in a warm, friendly, country-style atmosphere.

L’événement P’tit déjeuner aux tripous Sanvensa a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)