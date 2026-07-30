P’tit déjeuner aux tripous Sanvensa
dimanche 6 septembre 2026 · Sanvensa
Informations pratiques
Sanvensa
P’tit déjeuner aux tripous
Sanvensa Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-06
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Avant d’aller à la Bourse au matériel de sport, venez au P’tit déjeuner aux Tripous ! Pour commencer la journée de manière conviviale, dans une ambiance campagnarde et sympathique.
10 .
Sanvensa 12200 Aveyron Occitanie
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English :
Before heading to the sports equipment sale, come to P’tit Déjeuner aux Tripous! It’s a great way to start your day in a warm, friendly, country-style atmosphere.
L’événement P’tit déjeuner aux tripous Sanvensa a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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