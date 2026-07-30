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AGENDA · Sanvensa

P’tit déjeuner aux tripous Sanvensa

dimanche 6 septembre 2026 · Sanvensa

P’tit déjeuner aux tripous Sanvensa

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Ville
12200 Sanvensa
Département
Aveyron
Tarif
10 Tarif de base plein tarif

Sanvensa

P’tit déjeuner aux tripous

Sanvensa Aveyron

Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-06
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

Avant d’aller à la Bourse au matériel de sport, venez au P’tit déjeuner aux Tripous ! Pour commencer la journée de manière conviviale, dans une ambiance campagnarde et sympathique.
10  .

Sanvensa 12200 Aveyron Occitanie  

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English :

Before heading to the sports equipment sale, come to P’tit Déjeuner aux Tripous! It’s a great way to start your day in a warm, friendly, country-style atmosphere.

L’événement P’tit déjeuner aux tripous Sanvensa a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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