Chameyrat

Bourse aux antiquités militaires et militaria

Salle polyvalente Chameyrat Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 08:00:00

fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :

2026-08-30

De 8h00 à 17h00, collectionneurs, passionnés d’histoire ou simples curieux, ne manquez pas la traditionnelle Bourse aux antiquités militaires et militaria, un événement unique dans la région.

Objets militaires anciens, souvenirs historiques et pièces de collection seront au rendez-vous pour une journée dédiée à la découverte et aux échanges.

Tête de veau à emporter (sur réservation préalable). .

Salle polyvalente Chameyrat 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 21 46 mairiechameyrat@orange.fr

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English : Bourse aux antiquités militaires et militaria

L’événement Bourse aux antiquités militaires et militaria Chameyrat a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze