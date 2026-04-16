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Festival de la Luzège Presque princesse Parvis de la salle des fêtes Chameyrat

Festival de la Luzège Presque princesse Parvis de la salle des fêtes Chameyrat

Festival de la Luzège Presque princesse Parvis de la salle des fêtes Chameyrat mardi 4 août 2026.

Lieu : Parvis de la salle des fêtes

Adresse : Le Bourg

Ville : 19330 Chameyrat

Département : Corrèze

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mardi 4 août 2026

Tarif :

Chameyrat

Festival de la Luzège Presque princesse

Parvis de la salle des fêtes Le Bourg Chameyrat Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Spectacle Presque princesse   .

Parvis de la salle des fêtes Le Bourg Chameyrat 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 40 05 94  laluzege@gmail.com

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English : Festival de la Luzège Presque princesse

L’événement Festival de la Luzège Presque princesse Chameyrat a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze