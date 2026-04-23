Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bourse aux antiquités militaires rue du Général Leclerc Impasse de la Boisette Foug

Bourse aux antiquités militaires rue du Général Leclerc Impasse de la Boisette Foug

Bourse aux antiquités militaires rue du Général Leclerc Impasse de la Boisette Foug dimanche 3 mai 2026.

Lieu : rue du Général Leclerc Impasse de la Boisette

Adresse : Salle Jean Ferrat

Ville : 54570 Foug

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 4 Tarif de base plein tarif

Foug

Bourse aux antiquités militaires

rue du Général Leclerc Impasse de la Boisette Salle Jean Ferrat Foug Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
4
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-03 08:00:00
fin : 2026-05-03

Date(s) :
2026-05-03

Bourse aux antiquités militaires

Organisée par l’Association des Sous-Officiers de Réserve du Toulois

Petite restauration sur placeTout public
4  .

rue du Général Leclerc Impasse de la Boisette Salle Jean Ferrat Foug 54570 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 68 45 20 08  bernard.gouthier@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Military Antiques Fair

Organized by the Association des Sous-Officiers de Réserve du Toulois

Snacks and snacks on site

L’événement Bourse aux antiquités militaires Foug a été mis à jour le 2026-04-23 par MT TERRES TOULOISES