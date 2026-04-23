Bourse aux antiquités militaires rue du Général Leclerc Impasse de la Boisette Foug

Foug

Bourse aux antiquités militaires

rue du Général Leclerc Impasse de la Boisette Salle Jean Ferrat Foug Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-03 08:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Bourse aux antiquités militaires

Organisée par l’Association des Sous-Officiers de Réserve du Toulois

Petite restauration sur placeTout public

4 .

rue du Général Leclerc Impasse de la Boisette Salle Jean Ferrat Foug 54570 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 68 45 20 08 bernard.gouthier@gmail.com

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English :

Military Antiques Fair

Organized by the Association des Sous-Officiers de Réserve du Toulois

Snacks and snacks on site

L’événement Bourse aux antiquités militaires Foug a été mis à jour le 2026-04-23 par MT TERRES TOULOISES