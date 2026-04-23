Bourse aux antiquités militaires rue du Général Leclerc Impasse de la Boisette Foug
Bourse aux antiquités militaires rue du Général Leclerc Impasse de la Boisette Foug dimanche 3 mai 2026.
Foug
Bourse aux antiquités militaires
rue du Général Leclerc Impasse de la Boisette Salle Jean Ferrat Foug Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-03 08:00:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Bourse aux antiquités militaires
Organisée par l’Association des Sous-Officiers de Réserve du Toulois
Petite restauration sur placeTout public
4 .
rue du Général Leclerc Impasse de la Boisette Salle Jean Ferrat Foug 54570 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 68 45 20 08 bernard.gouthier@gmail.com
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English :
Military Antiques Fair
Organized by the Association des Sous-Officiers de Réserve du Toulois
Snacks and snacks on site
L’événement Bourse aux antiquités militaires Foug a été mis à jour le 2026-04-23 par MT TERRES TOULOISES