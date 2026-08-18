Informations pratiques

Thionville

Bourse aux antiquités militaires

14 route du Buchel Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-11-11

fin : 2026-11-11

Date(s) :

2026-11-11

Organisée par l’Association Texas Oklahoma de Thionville.Tout public

0 .

14 route du Buchel Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 7 83 09 64 84

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by the Texas-Oklahoma Association of Thionville.

L’événement Bourse aux antiquités militaires Thionville a été mis à jour le 2026-08-18 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME