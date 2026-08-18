AGENDA · Thionville
Bourse aux antiquités militaires Thionville
mercredi 11 novembre 2026 · Thionville
Informations pratiques
Thionville
Bourse aux antiquités militaires
14 route du Buchel Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-11-11
fin : 2026-11-11
Date(s) :
2026-11-11
Organisée par l’Association Texas Oklahoma de Thionville.Tout public
0 .
14 route du Buchel Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 7 83 09 64 84
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organized by the Texas-Oklahoma Association of Thionville.
L’événement Bourse aux antiquités militaires Thionville a été mis à jour le 2026-08-18 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
À voir aussi à Thionville (Moselle)
- Salon de l’habitat Espace multifonctionnel Veymerange Thionville 12 septembre 2026
- Réunion publique Quel mode d’accueil pour mon enfant ? Thionville 12 septembre 2026
- Thionville Côté Nature Thionville 12 septembre 2026
- Dédicace Jean Paul Korzec Centre commercial Géric Thionville 12 septembre 2026
- Fête foraine d’automne Thionville 16 septembre 2026