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AGENDA · Thionville

Bourse aux antiquités militaires Thionville

mercredi 11 novembre 2026 · Thionville

Bourse aux antiquités militaires Thionville

Informations pratiques

Début
mercredi 11 novembre 2026
Fin
mercredi 11 novembre 2026
Adresse
14 route du Buchel
Ville
57100 Thionville
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Thionville

Bourse aux antiquités militaires

14 route du Buchel Thionville Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-11-11
fin : 2026-11-11

Date(s) :
2026-11-11

Organisée par l’Association Texas Oklahoma de Thionville.Tout public
0  .

14 route du Buchel Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 7 83 09 64 84 

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English :

Organized by the Texas-Oklahoma Association of Thionville.

L’événement Bourse aux antiquités militaires Thionville a été mis à jour le 2026-08-18 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

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